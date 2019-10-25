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Radiologia

Pesquisa da Ufes identifica sinal que dá precisão em diagnóstico

Com a pesquisa, é possível analisar sinais no cérebro e descartar o problema nesse órgão, o que impediria chegar a precisão do diagnóstico

Publicado em 25 de Outubro de 2019 às 20:36

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

25 out 2019 às 20:36
Ufes: pesquisa mostra resultados inéditos e já ganhou publicação em revista especializada Crédito: Ricardo Medeiros
 
Pesquisadores do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) descreveram um novo sinal radiológico, presente em 100% dos pacientes com paracoccidioidomicose (PCM) que apresentam lesões semelhantes a tumores no cérebro. Este tipo de fungo é comum no Brasil, no entanto, a incidência no sistema nervoso central não é tão frequente, segundo os pesquisadores. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o professor de radiologia da Ufes, Marcos Rosa, explica que o fungo, presente no solo, é inalado e se aloja nos pulmões. A consequência mais frequente são lesões pulmonares, mas pode atingir outros órgãos se o fungo entrar na corrente sanguínea. A doença pode levar à morte se houver demora em iniciar o tratamento. “Em geral, os pacientes são agricultores que têm contato com o fungo. A pessoa pode desenvolver fibrose pulmonar, o que pode levar à insuficiência respiratória se não for tratada”, afirma o professor. Com a pesquisa, é possível analisar sinais no cérebro e descartar o problema nesse órgão, o que impediria chegar a precisão do diagnóstico. Ouça as explicações:
Entrevista - Fabio Botacin - Marcos Rosa - 25-10-19

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