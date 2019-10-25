Pesquisa da Ufes identifica sinal que dá precisão em diagnóstico

Pesquisadores do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) descreveram um novo sinal radiológico, presente em 100% dos pacientes com paracoccidioidomicose (PCM) que apresentam lesões semelhantes a tumores no cérebro. Este tipo de fungo é comum no Brasil, no entanto, a incidência no sistema nervoso central não é tão frequente, segundo os pesquisadores. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o professor de radiologia da Ufes, Marcos Rosa, explica que o fungo, presente no solo, é inalado e se aloja nos pulmões. A consequência mais frequente são lesões pulmonares, mas pode atingir outros órgãos se o fungo entrar na corrente sanguínea. A doença pode levar à morte se houver demora em iniciar o tratamento. “Em geral, os pacientes são agricultores que têm contato com o fungo. A pessoa pode desenvolver fibrose pulmonar, o que pode levar à insuficiência respiratória se não for tratada”, afirma o professor. Com a pesquisa, é possível analisar sinais no cérebro e descartar o problema nesse órgão, o que impediria chegar a precisão do diagnóstico. Ouça as explicações: