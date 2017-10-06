Pesquisa da Ufes ganha prêmio ao mostrar forma de economizar energia

Em meio às discussões sobre o aumento da tarifa de energia no País, uma iniciativa na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) trouxe um importante resultado para a área: a professora de arquitetura e urbanismo da Universidade, Edna Rodrigues, e o aluno Filipe Galina Costalonga ganharam, cada um, R$ 20 mil com a pesquisa "A Influência da janela no consumo de energia em edificações residenciais multifamiliares”.

O resultado indicou que um modelo de janela permite reduzir em até 36% o consumo de energia pelo uso da ventilação natural com sombreadores. As análises foram feitas em edifícios dos bairros de maior crescimento imobiliário na cidade de Vitória e, no total, foram aproximadamente duas mil edificações, resultando em 23 modelos diversos de janelas. Saiba mais detalhes do assunto numa entrevista junto à professora da Ufes. Confira!