Pesquisa da Ufes estuda animais atropelados nas rodovias

O número de animais atropelados na BR 101 em Sooretama é preocupante. Nos 25km, entre as reservas da Vale e de Sooretama, a média é de 50 atropelamentos por dia e 20 mil por ano. Para realizar a conscientização sobre o índice, o Laboratório de Plastinação da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em parceria com o Departamento de Biologia, está desenvolvendo um projeto de plastinação de alguns animais como jaguatiricas, veados adulto e filhote, harpia, onça adulta, tamanduá, cachorro do mato, coelho do mato, que foram captados. Acompanhe mais detalhes nesta edição do CBN Vitória em uma entrevista com o Coordenador do Laboratório de Plastinação da Ufes, Prof. Dr. Athelson Bittencourt.