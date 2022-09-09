Pesquisa da Fiocruz avalia que vitamina B12 pode atenuar inflamação da covid

Coronavírus, Covid-19, variante Ômicron Crédito: Fabian Montaño/Canva

Um estudo da Fiocruz Minas constatou que a vitamina B12 pode ajudar no tratamento dos casos de covid 19. Segundo o estudo, a B12 atenua o quadro conhecido como tempestade inflamatória, causado por uma resposta imune excessiva do organismo quando ocorre a infecção. A vitamina atua como um regulador desse evento, sendo capaz de desativar genes que favorecem a inflamação, como explica o pesquisador Roney Coimbra, coordenador do estudo, em entrevista à CBN Vitória.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Roney Coimbra - 09-09-22

A pesquisa comparou amostras de sangue de pacientes hospitalizados com as formas grave e moderada da doença com as de pessoas saudáveis. As análises mostraram que aqueles que estavam com Covid tinham expressão alterada de muitos genes e, com a introdução da B12, a expressão desses genes foi similar a dos indivíduos saudáveis, mostrando a eficácia da vitamina para o controle da inflamação.