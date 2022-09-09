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Saúde

Pesquisa da Fiocruz avalia que vitamina B12 pode atenuar inflamação da covid

Quem explica é o pesquisador Roney Coimbra, coordenador do estudo

Publicado em 09 de Setembro de 2022 às 10:54

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 set 2022 às 10:54
Coronavírus, Covid-19, variante Ômicron
Coronavírus, Covid-19, variante Ômicron Crédito: Fabian Montaño/Canva
Um estudo da Fiocruz Minas constatou que a vitamina B12 pode ajudar no tratamento dos casos de covid 19. Segundo o estudo, a B12 atenua o quadro conhecido como tempestade inflamatória, causado por uma resposta imune excessiva do organismo quando ocorre a infecção. A vitamina atua como um regulador desse evento, sendo capaz de desativar genes que favorecem a inflamação, como explica o pesquisador Roney Coimbra, coordenador do estudo, em entrevista à CBN Vitória.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Roney Coimbra - 09-09-22
A pesquisa comparou amostras de sangue de pacientes hospitalizados com as formas grave e moderada da doença com as de pessoas saudáveis. As análises mostraram que aqueles que estavam com Covid tinham expressão alterada de muitos genes e, com a introdução da B12, a expressão desses genes foi similar a dos indivíduos saudáveis, mostrando a eficácia da vitamina para o controle da inflamação.
Roney Coimbra destaca, no entanto, que ainda são necessários estudos clínicos antes que a B12 possa ser usada com segurança no tratamento dos pacientes infectados pelo coronavírus e também que a vitamina não terá efeitos na prevenção da doença.

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