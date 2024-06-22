Pesquisa compara preços entre produtos orgânicos e convencionais no ES

Para desmistificar a ideia de que produtos orgânicos são mais caros e, logo, não são acessíveis para toda a população, um projeto de pesquisa, realizado na Região Metropolitana da Grande Vitória, apresenta um levantamento de preços de 25 produtos orgânicos encontrados em feiras da região. A pesquisa compara estes mesmos itens e quantidades com produtos de origem convencional, em mercados e supermercados. O levantamento é uma parceria da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e a Comissão de Produção Orgânica do Espírito Santo. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador de Agroecologia da Seag, Luciano Fasolo, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!