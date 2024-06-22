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Consumidor

Pesquisa compara preços entre produtos orgânicos e convencionais no ES

Ouça entrevista com o coordenador de Agroecologia da Seag, Luciano Fasolo

Publicado em 22 de Junho de 2024 às 11:45

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 jun 2024 às 11:45
Feira de alimentos orgânicos é alternativa para consumo de produtos mais saudáveis
Feira de alimentos orgânicos é alternativa para consumo de produtos mais saudáveis Crédito: Seag/ Divulgação
Para desmistificar a ideia de que produtos orgânicos são mais caros e, logo, não são acessíveis para toda a população, um projeto de pesquisa, realizado na Região Metropolitana da Grande Vitória, apresenta um levantamento de preços de 25 produtos orgânicos encontrados em feiras da região. A pesquisa compara estes mesmos itens e quantidades com produtos de origem convencional, em mercados e supermercados. O levantamento é uma parceria da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e a Comissão de Produção Orgânica do Espírito Santo. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador de Agroecologia da Seag, Luciano Fasolo, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Fernanda Queiroz - Luciano Fasolo - 22-06-24
A iniciativa partiu do coordenador de Agroecologia da Seag, Luciano Fasolo. A pesquisa de preços foi realizada em parceria com o Incaper. De acordo com o idealizador, os resultados apontaram que, em 20 itens dos 25 verificados, foram detectados preços menores em feiras orgânicas. 
A partir desse levantamento foi feita uma média entre os valores encontrados nos supermercados e média dos vendidos nas feiras orgânicas. O resultado foi que dos 25 produtos, cinco eram mais caros nas feiras orgânicas: batata doce, aipim, limão, banana nanica e chuchu. Na segunda pesquisa, além dos cinco já identificados na primeira pesquisa, entrou na lista a cebolinha. 
Os produtos pesquisados foram:
Cebolinha
Salsa
Coentro
Couve
Almeirão
Repolho
Brócolis
Couve Flor
Alface
Rúcula
Tomate
Abóbora
Inhame
Batata doce
Aipim
Batata baroa
Cenoura
Beterraba
Limão tahiti
Banana da terra
Banana prata
Banana nanica
Chuchu
Milho Verde
Morango
[fonte: governo do ES]

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