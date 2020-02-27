Pesquisa: como a alimentação interfere na saúde do brasileiro?

Uma pesquisa iniciada este ano vai acompanhar ao longo de uma década a alimentação e o estado de saúde de 200 mil brasileiros. Coordenado pelo Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP, o Estudo NutriNet Brasil já conta com mais de 60 mil participantes cadastrados de diferentes regiões do país. Nesta edição do CBN Vitória, a pesquisadora Maria Laura Louzada explica como o estudo funciona.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Maria Laura da Costa Louzada - 11.05s - 27-02-20

O objetivo é identificar os principais padrões de alimentação praticados no país e como se relacionam com o risco de doenças crônicas como obesidade, diabetes, hipertensão, colesterol elevado, doenças cardiovasculares e vários tipos de câncer. O padrão alimentar diz respeito ao conjunto dos alimentos consumidos pelas pessoas no dia a dia e ao longo da vida. Ele é influenciado por fatores culturais, pelos alimentos historicamente cultivados em uma região, pelo acesso a informações sobre saúde, pelo marketing de alimentos e pela regulação (ou não regulação) sobre o setor alimentício.

Os resultados devem levar à elaboração de políticas públicas de saúde e alimentação baseadas em evidências científicas, não só no Brasil como em países da América Latina que têm padrões alimentares semelhantes.