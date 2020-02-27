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SAÚDE E BEM ESTAR

Pesquisa: como a alimentação interfere na saúde do brasileiro?

Este é o objetivo do estudo NutriNet Brasil já conta com mais de 60 mil participantes cadastrados de diferentes regiões do país

Publicado em 27 de Fevereiro de 2020 às 11:46

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 fev 2020 às 11:46
 
Uma pesquisa iniciada este ano vai acompanhar ao longo de uma década a alimentação e o estado de saúde de 200 mil brasileiros. Coordenado pelo Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP, o Estudo NutriNet Brasil já conta com mais de 60 mil participantes cadastrados de diferentes regiões do país. Nesta edição do CBN Vitória, a pesquisadora Maria Laura Louzada explica como o estudo funciona.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Maria Laura da Costa Louzada - 11.05s - 27-02-20
O objetivo é identificar os principais padrões de alimentação praticados no país e como se relacionam com o risco de doenças crônicas como obesidade, diabetes, hipertensão, colesterol elevado, doenças cardiovasculares e vários tipos de câncer. O padrão alimentar diz respeito ao conjunto dos alimentos consumidos pelas pessoas no dia a dia e ao longo da vida. Ele é influenciado por fatores culturais, pelos alimentos historicamente cultivados em uma região, pelo acesso a informações sobre saúde, pelo marketing de alimentos e pela regulação (ou não regulação) sobre o setor alimentício.
Os resultados devem levar à elaboração de políticas públicas de saúde e alimentação baseadas em evidências científicas, não só no Brasil como em países da América Latina que têm padrões alimentares semelhantes.
No Brasil, as doenças crônicas não transmissíveis correspondem a 72% das causas de morte. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2013 mostram que mais de 45% da população adulta – cerca de 54 milhões de pessoas – relata ter pelo menos uma dessas doenças.

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