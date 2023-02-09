Pesquisa com turistas indica os pontos positivos e negativos do ES

A Secretaria de Turismo (Setur) divulgou, na última sexta-feira (03), o resultado da pesquisa de Verão, realizada pelo Observatório do Turismo com a empresa contratada Consulting Brasil – Consultoria e Inteligência em Negócios. A coleta ocorreu entre os dias 1º a 15 de janeiro e entrevistou 3.490 pessoas que visitavam 14 municípios do Espírito Santo, sendo 12 cidades do litoral capixaba.. A pesquisa teve como objetivo identificar o perfil dos turistas e excursionistas que visitaram o Espírito Santo e como eles avaliaram os serviços públicos na temporada de Verão 2022/2023. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o secretário estadual de Turismo, Weverson Meireles, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!