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Economia

Pesquisa com lúpulo em Viana pode fazer da cidade novo polo cervejeiro

Ouça entrevista com o professor Juliano Souza Ribeiro, do coordenador do Laboratório de Análise de Cervejas e Matérias-primas do Ifes

Publicado em 09 de Julho de 2022 às 10:32

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 jul 2022 às 10:32
Lúpulo
Lúpulo Crédito: Pexels
No início deste ano, foi inaugurado em Viana um campo experimental de lúpulo. A planta é fundamental para o preparo da cerveja, já que confere sabor e aroma à bebida. O campo cultiva 68 plantas de oito espécies diferentes de lúpulo e terá capacidade anual de produzir doze mil mudas. O objetivo é fomentar o plantio e a pesquisa, além de criar um polo cervejeiro. Estudos já constataram que as espécies de lúpulo cultivadas em Viana superam as expectativas. Quem explica é o professor Juliano Souza Ribeiro, do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), coordenador do Laboratório de Análise de Cervejas e Matérias-primas (Lacemp), em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Juliano Ribeiro - 18.24s - 09-07-22

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