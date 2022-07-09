Pesquisa com lúpulo em Viana pode fazer da cidade novo polo cervejeiro

No início deste ano, foi inaugurado em Viana um campo experimental de lúpulo. A planta é fundamental para o preparo da cerveja, já que confere sabor e aroma à bebida. O campo cultiva 68 plantas de oito espécies diferentes de lúpulo e terá capacidade anual de produzir doze mil mudas. O objetivo é fomentar o plantio e a pesquisa, além de criar um polo cervejeiro. Estudos já constataram que as espécies de lúpulo cultivadas em Viana superam as expectativas. Quem explica é o professor Juliano Souza Ribeiro, do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), coordenador do Laboratório de Análise de Cervejas e Matérias-primas (Lacemp), em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!