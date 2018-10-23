Pesquisa capixaba vai usar realidade virtual contra ansiedade

Realidade virtual, com sensor de eletroencefalograma acoplado, é usada para ajudar a identificar a doença com mais precisão Crédito: Divulgação

Dados recentes divulgados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) mostram que 9,3% dos brasileiros apresentam sintomas de ansiedade. Hoje, os transtornos derivados da ansiedade também já são a terceira razão de afastamentos do trabalho no País. Diante desse cenário que uma equipe interinstitucional de pesquisadores capixabas abriu processo de seleção de pessoas que queiram participar de pesquisa clínica, com uso de tecnologias de realidade virtual no tratamento. O projeto é uma parceria - no formato de intercâmbio institucional - entre a Faesa, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e a UEL (Universidade Estadual de Londrina).

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Luciano de Sousa Cunha, doutor em Psicologia e coordenador do curso de Psicologia da Faesa, explica que será utilizado o simulador "virtua therapy" e será comparado o uso desta ferramenta tecnológica com a terapia por exposição direta e gradual à situação temida: falar em público, altura, lugares fechados. Ouça a entrevista:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Luciano de Sousa Cunha - 22-10-18

O tratamento será feito em 10 sessões, aproximadamente, sendo de seis a oito com o uso do simulador. Os pesquisadores agendarão uma entrevista inicial com os candidatos, quando serão coletadas as informações relevantes para a psicoterapia, e também avaliadas as condições dos interessados que participarão do estudo.