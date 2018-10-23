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Pesquisa capixaba vai usar realidade virtual contra ansiedade

Três situações foram escolhidas para levantamento de dados na pesquisa: medo de falar em público, medo de altura e temor de lugares fechados

Publicado em 23 de Outubro de 2018 às 14:52

Publicado em 

23 out 2018 às 14:52
Realidade virtual, com sensor de eletroencefalograma acoplado, é usada para ajudar a identificar a doença com mais precisão Crédito: Divulgação
Dados recentes divulgados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) mostram que 9,3% dos brasileiros apresentam sintomas de ansiedade. Hoje, os transtornos derivados da ansiedade também já são a terceira razão de afastamentos do trabalho no País. Diante desse cenário que uma equipe interinstitucional de pesquisadores capixabas abriu processo de seleção de pessoas que queiram participar de pesquisa clínica, com uso de tecnologias de realidade virtual no tratamento. O projeto é uma parceria - no formato de intercâmbio institucional - entre a Faesa, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e a UEL (Universidade Estadual de Londrina).
Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Luciano de Sousa Cunha, doutor em Psicologia e coordenador do curso de Psicologia da Faesa, explica que será utilizado o simulador "virtua therapy" e será comparado o uso desta ferramenta tecnológica com a terapia por exposição direta e gradual à situação temida: falar em público, altura, lugares fechados. Ouça a entrevista:
Entrevista - Fabio Botacin - Luciano de Sousa Cunha - 22-10-18
O tratamento será feito em 10 sessões, aproximadamente, sendo de seis a oito com o uso do simulador. Os pesquisadores agendarão uma entrevista inicial com os candidatos, quando serão coletadas as informações relevantes para a psicoterapia, e também avaliadas as condições dos interessados que participarão do estudo.
Os interessados em participar devem ter idade acima de 18 anos, e não estar fazendo outro tratamento psicológico ou medicamentoso para as fobias que serão tratadas. As inscrições podem ser feitas entre até 31 de outubro, pelo telefone (27) 99847-2854, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

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