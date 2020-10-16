Pesquisa capixaba sobre benefícios do kefir é recomenda pela "Nature"

Uma pesquisa feita no Espírito Santo sobre o kefir - um alimento fermentado - ganhou destaque internacional e foi recomendada pela revista "Nature", uma das publicações científicas mais importantes do mundo. O estudo é capitaneado pelo professor Elisardo Vasquez, que atuou durante 40 anos no Departamento de Ciências Fisiológicas da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e, atualmente, é professor de Pós-Graduação de Ciências Farmacêuticas da Universidade Vila Velha Velha (UVV).
Em entrevista ao CBN Cotidiano, ele detalhou o resultado da pesquisa, que mostra que o kefir impacta positivamente no organismo humano e traz benefícios para a cognição e para o sistema cardíaco. Todas essas pesquisas foram feitas em ratos. No momento, há planos de testar em humanos somente a que trata sobre kefir e problemas cardíacos.
Ouça!
CBN Universidade - 16-10-20
“O número de pessoas hipertensas no Brasil vem aumentando, visto o estilo de vida cada vez mais estressante e corrido, por isso a necessidade desse estudo”, indica. “Esta foi a primeira pesquisa a mostrar que o kefir, agindo na microbiota intestinal, tem ação benéfica no sistema nervoso que controla nosso coração”, diz Vasquez.
O professor também adiantou que estava enviando analises de fezes de gestantes e recém-nascidos para laboratório. O levantamento nesse caso pode apontar dados sobre como desde o parto, o organismo já pode apontar um organismo propenso a sofrer com alergias, baixa imunidade ou mesmo doenças crônicas como Parkinson e Alzheimer.