Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Pesquisa capixaba sobre benefícios do kefir é recomenda pela "Nature"
BOM PARA CÉREBRO E CORAÇÃO

Pesquisa capixaba sobre benefícios do kefir é recomenda pela "Nature"

Estudo mostrou que kefir é benéfico para o organismo humano

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 16:29

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

16 out 2020 às 16:29
Kefir: o superalimento Crédito: Shutterstock
Uma pesquisa feita no Espírito Santo sobre o kefir - um alimento fermentado - ganhou destaque internacional e foi recomendada pela revista "Nature", uma das publicações científicas mais importantes do mundo. O estudo é capitaneado pelo professor Elisardo Vasquez, que atuou durante 40 anos no Departamento de Ciências Fisiológicas da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e, atualmente, é professor de Pós-Graduação de Ciências Farmacêuticas da Universidade Vila Velha Velha (UVV).
Em entrevista ao CBN Cotidiano, ele detalhou o resultado da pesquisa, que mostra que o kefir impacta positivamente no organismo humano e traz benefícios para a cognição e para o sistema cardíaco. Todas essas pesquisas foram feitas em ratos. No momento, há planos de testar em humanos somente a que trata sobre kefir e problemas cardíacos.
Ouça!
CBN Universidade - 16-10-20
 
“O número de pessoas hipertensas no Brasil vem aumentando, visto o estilo de vida cada vez mais estressante e corrido, por isso a necessidade desse estudo”, indica. “Esta foi a primeira pesquisa a mostrar que o kefir, agindo na microbiota intestinal, tem ação benéfica no sistema nervoso que controla nosso coração”, diz Vasquez.
O professor também adiantou que estava enviando analises de fezes de gestantes e recém-nascidos para laboratório. O levantamento nesse caso pode apontar dados sobre como desde o parto, o organismo já pode apontar um organismo propenso a sofrer com alergias, baixa imunidade ou mesmo doenças crônicas como Parkinson e Alzheimer.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos
Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam
Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados