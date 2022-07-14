Pesquisa capixaba contribuiu para aprovação da Coronavac na faixa etária de 3 a 5 anos

Vacina Coronavac, do Instituto Butantan Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou na noite desta quarta-feira (13) a autorização da aplicação da vacina CoronaVac em crianças de 3 a 5 anos. A imunização poderá acontecer para todas as crianças nesta faixa etária, incluindo os imunossuprimidos, que são pessoas com baixa imunidade. A imunização será em duas doses aplicadas em intervalo de 28 dias e a vacina é a mesma usada em adultos, sem adaptação de versão pediátrica.

A decisão foi tomada após a análise de um pedido apresentado pelo Instituto Butantan em 11 de março para liberação do imunizante contra a Covid-19 para essa faixa etária. A Coronavac está autorizada para uso emergencial no Brasil desde o dia 17 de janeiro de 2021, mas foi somente em janeiro de 2022 que a agência regulatória autorizou a ampliação do uso da vacina para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos de idade.

A aprovação da Anvisa para essa faixa etária segue agora para a Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização da Covid-19 do Ministério da Saúde. Nesta quarta também, logo após aprovação da Anvisa, o Instituto Butantan anunciou que pediu que a CoronaVac seja incluída no Programa Nacional de Imunizações para crianças de 3 a 5 anos.

Os resultados que levaram à aprovação fazem partes de estudos realizados com a vacina no país. Entre eles está o Projeto Curumim, desenvolvido pelo centro de pesquisa clínica do Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam), da Ufes, em parceria com o Instituto René Rachou (Fiocruz Minas). O material revela que a CoronaVac gerou de três a quatro vezes mais anticorpos neutralizantes no grupo de 3 a 5 anos em relação aos adultos. Na comparação com o público de 6 a 17 anos, o número de células de defesa dobrou. De acordo com a pesquisa, todos os participantes que não contraíram a Covid-19 antes de receber a vacina produziram anticorpos, ou seja, houve 100% de soroconversão. O total de células de defesa mais do que quadruplicou em relação aos que já haviam se infectado, como explica a coordenadora do Projeto Curumim, a pesquisadora Valéria Valim.

Segundo ela, a resposta imunológica do imunizante é maior conforme cai a idade dos vacinados: A CoronaVac é uma vacina de vírus inativado, portanto, de tecnologia conhecida e bastante segura. Os trabalhos de pesquisa continuam, agora aguardando autorização para testar a vacina na faixa etária a partir dos 6 meses de idade.