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CIÊNCIA

Pesquisa avalia substância capaz de regenerar lesões na medula

O estudo é feito por professores da UFRJ em pacientes com trauma

Publicado em 27 de Abril de 2018 às 11:27

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 abr 2018 às 11:27
Uma pesquisa desenvolvida por professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro estuda o potencial de uma substância chamada polilaminina para a regeneração de nervos danificados. Esta mesma substância já foi utilizada em estudos anteriores em animais e com resultados bastante significativos, como relata em entrevista à rádio CBN Vitória a pesquisadora e chefe do Laboratório de Biologia da Matriz Extracelular do Instituto de Ciências Biológicas da UFRJ, Tatiana Sampaio. A ideia é aplicar a polilaminina em pessoas com lesões na medula para ver se é possível também reduzir as sequelas ou mesmo evitar a paralisia provocada por esse tipo de trauma em humanos.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Tatiana Sampaio - 27-04-18
 

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