Pesquisa avalia substância capaz de regenerar lesões na medula

Uma pesquisa desenvolvida por professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro estuda o potencial de uma substância chamada polilaminina para a regeneração de nervos danificados. Esta mesma substância já foi utilizada em estudos anteriores em animais e com resultados bastante significativos, como relata em entrevista à rádio CBN Vitória a pesquisadora e chefe do Laboratório de Biologia da Matriz Extracelular do Instituto de Ciências Biológicas da UFRJ, Tatiana Sampaio. A ideia é aplicar a polilaminina em pessoas com lesões na medula para ver se é possível também reduzir as sequelas ou mesmo evitar a paralisia provocada por esse tipo de trauma em humanos.