Pesquisa avalia sequelas da COVID-19 na população capixaba

Desde a última segunda-feira (11), pesquisadores do Ministério da Saúde começaram a coletar dados para um estudo epidemiológico que avalia os impactos da COVID-19 no Brasil. A pesquisa Epicovid 2.0 busca entender como os efeitos da doença sobre o cotidiano. No Espírito Santo, moradores de quatro cidades serão entrevistados, sendo elas: Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e São Mateus. Em entrevista à CBN Vitória, o doutor em Epidemiologista pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e idealizador da pesquisa, Pedro Hallal, detalha como será realizado o estudo. Ouça a conversa completa!