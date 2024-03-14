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Saúde

Pesquisa avalia sequelas da COVID-19 na população capixaba

Ouça entrevista com o médico Epidemiologista, Pedro Hallal

Publicado em 14 de Março de 2024 às 11:22

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

14 mar 2024 às 11:22
Casos de Covid-19 aumentaram mais de 3.600% em novembro
Covid-19  Crédito: Montagem: Caroline Freitas
Desde a última segunda-feira (11), pesquisadores do Ministério da Saúde começaram a coletar dados para um estudo epidemiológico que avalia os impactos da COVID-19 no Brasil. A pesquisa Epicovid 2.0 busca entender como os efeitos da doença sobre o cotidiano. No Espírito Santo, moradores de quatro cidades serão entrevistados, sendo elas: Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e São Mateus. Em entrevista à CBN Vitória, o doutor em Epidemiologista pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e idealizador da pesquisa, Pedro Hallal, detalha como será realizado o estudo. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Pedro Hallal - 14-04-24

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