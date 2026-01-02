Pesquisa avalia se as mudanças nos rótulos nutricionais são claras para pessoas com e sem TDAH

A nova rotulagem nutricional brasileira, em vigor desde 2020, buscou mudar a forma como o consumidor se relaciona com os rótulos. A reformulação da tabela, a inclusão da lupa frontal e a apresentação dos valores por porção surgiram como estratégias para facilitar a compreensão. Mas será que essas mudanças funcionam da mesma forma para todos?
É a partir dessa pergunta que a Universidade Federal do Espírito Santo investiga como adultos com e sem Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) interpretam a nova rotulagem nutricional. O estudo busca avaliar se a maneira como as informações são apresentadas pode impactar de forma diferente as pessoas com dificuldades no processo de aprendizagem. Em entrevista à CBN Vitória, a nutricionista e mestranda Gabriela Meigre explica a metodologia da pesquisa. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA - GABRIELA MEIGRE - 18.46s - 02-01-26.mp3
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