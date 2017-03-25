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Trabalho

Pesquisa avalia as principais competências exigidas de estagiários

Em entrevista à Rádio CBN, o coordenador do Núcleo Brasileiro de Estágios, Rafael Oliveira, analisou algumas dessas características e orientou os candidatos que pretendem buscar o mercado de trabalho

Publicado em 25 de Março de 2017 às 18:08

Publicado em 

25 mar 2017 às 18:08
Uma pesquisa do Núcleo Brasileiro de Estágios (Nube) avaliou ao longo do ano passado quais são as principais competências exigidas pelas empresas no momento da seleção de seus estagiários. Dentre as características mais solicitadas pelas organizações para perfis de estagiários do ensino superior, o quesito “orientação para análise” foi o mais cobrado, com 46,3%. Esse tópico foi seguido por “trabalho em equipe” (39%) e “iniciativa” (36,5%).
Em entrevista à Rádio CBN, o coordenador do Nube, Rafael Oliveira, analisou algumas dessas características e orientou os candidatos que pretendem buscar o mercado de trabalho. “Outros aspectos importantes que a gente traz são a calma e a paciência porque nem sempre 'a porta' que será aberta é a que tem a vista mais bonita, mas depois que vamos subindo a escada, de repente, a visão melhora bastante”, ensinou.
Entrevista - Paulo Rogério - Rafael Oliveira - 25-03-17.mp3
Para outras informações clique em nube.com.br e por meio do termo “Nube Vagas” nas redes sociais

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