Pesquisa avalia as principais competências exigidas de estagiários

Uma pesquisa do Núcleo Brasileiro de Estágios (Nube) avaliou ao longo do ano passado quais são as principais competências exigidas pelas empresas no momento da seleção de seus estagiários. Dentre as características mais solicitadas pelas organizações para perfis de estagiários do ensino superior, o quesito “orientação para análise” foi o mais cobrado, com 46,3%. Esse tópico foi seguido por “trabalho em equipe” (39%) e “iniciativa” (36,5%).

Em entrevista à Rádio CBN, o coordenador do Nube, Rafael Oliveira, analisou algumas dessas características e orientou os candidatos que pretendem buscar o mercado de trabalho. “Outros aspectos importantes que a gente traz são a calma e a paciência porque nem sempre 'a porta' que será aberta é a que tem a vista mais bonita, mas depois que vamos subindo a escada, de repente, a visão melhora bastante”, ensinou.