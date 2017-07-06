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Pesquisa aponta que tomar sol de meio-dia ajuda a evitar câncer

Uma pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) apontou que o sol no horário mais forte do dia é o ideal para a absorção de vitamina D pelo organismo, o que ajudaria a prevenir várias doenças, entre elas o câncer

Publicado em 06 de Julho de 2017 às 19:30

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

06 jul 2017 às 19:30
Os mitos e verdades que envolvem a exposição ao sol do meio-dia rondam o imaginário popular há bastante tempo. Mas você sabia que tomar sol, neste horário, pode ajudar a evitar o câncer?
Uma pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) apontou que o sol no horário mais forte do dia é o ideal para a absorção de vitamina D pelo organismo, o que ajudaria a prevenir várias doenças, entre elas o câncer.
Saiba detalhes do assunto na explicação de Adriana Madeira Álvares da Silva, professora do departamento de Biologia da Ufes e doutora em genética do câncer pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Ouça.
Entrevista - Fabio Botacin - Adriana Madeira - 06-07-17.mp3

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