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SAÚDE

Pesquisa aponta que o kefir ajuda no combate à hipertensão

O estudo é da pesquisadora capixaba Mirian Almeida

Publicado em 03 de Agosto de 2018 às 12:03

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 ago 2018 às 12:03
Um estudo acadêmico descobriu que o Kefir, probiótico de fermentação láctea, pode ajudar no combate a hipertensão. Na pesquisa foram utilizados ratos normotensos e hipertensos divididos em três grupos: ratos hipertensos que receberam kefir; ratos hipertensos que receberam leite; e ratos normotensos que também receberam leite. Após nove semanas de tratamento, os ratos tratados com Kefir apresentaram uma melhora na estrutura intestinal, redução dos níveis de endotoxinas (substâncias tóxicas) no sangue, redução de neuroinflamação e redução da pressão arterial.
A pesquisadora em Ciências Farmacêuticas e responsável pelo estudo é Mirian Almeida que faz doutorado na Universidade de Vila Velha. A pesquisa foi apresentada no encontro internacional Experimental Biology 2018, durante a reunião anual da Sociedade Americana de Fisiologia, nos Estados Unidos. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Mirian Almeida - 03-08-18

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