Pesquisa aponta que o kefir ajuda no combate à hipertensão

Um estudo acadêmico descobriu que o Kefir, probiótico de fermentação láctea, pode ajudar no combate a hipertensão. Na pesquisa foram utilizados ratos normotensos e hipertensos divididos em três grupos: ratos hipertensos que receberam kefir; ratos hipertensos que receberam leite; e ratos normotensos que também receberam leite. Após nove semanas de tratamento, os ratos tratados com Kefir apresentaram uma melhora na estrutura intestinal, redução dos níveis de endotoxinas (substâncias tóxicas) no sangue, redução de neuroinflamação e redução da pressão arterial.