Pesquisa aponta que famílias do ES iniciam 2024 com mais disposição para o consumo

As famílias capixabas iniciaram o ano de 2024 com uma disposição maior para realizar compras. A constatação vem por meio do índice de Intenção de Consumo das Famílias (ICF) do Espírito Santo, que registrou crescimento de 1,2% na transição de dezembro de 2023 para janeiro de 2024. Ao ser contrastado com o mesmo mês de 2023, a intenção de consumo está 16,2% maior. Os números constam no levantamento analisado pela equipe Connect Fecomércio-ES com base nos dados divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O índice varia de 0 a 200 pontos, no qual abaixo de 100 pontos indica percepção de insatisfação e acima de 100 indica satisfação com as variáveis estudadas. No Espírito Santo, o indicador permanece no patamar de satisfação, alcançando a marca de 112,4 pontos. Em entrevista à CBN Vitória, a responsável pelo Eixo Observa do Connect da Fecomércio-ES, Ana Carolina Júlio, detalha a pesquisa. Ouça a conversa completa!