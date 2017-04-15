Pesquisa aponta que eleitor da Grande Vitória esquece em quem votou

Cerca de seis meses após a eleição, grande parte do eleitorado da Grande Vitória esqueceu em quem votou para prefeito e vereador. A pesquisa realizada pelo Centro de Pesquisa Rachid Mohamed Chibib mostra também que aproximadamente 90% da população da Grande Vitória não cobra os vereadores eleitos. O mestre em Administração e Direito Robson Carlos de Souza coordena a pesquisa e nos fala mais sobre estes números. Confira na entrevista concedida ao jornalista Alexandre Lemos.