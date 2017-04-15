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Pesquisa aponta que eleitor da Grande Vitória esquece em quem votou

O mestre em Administração e Direito Robson Carlos de Souza coordena a pesquisa e nos fala mais sobre estes números

Publicado em 15 de Abril de 2017 às 12:27

Publicado em 

15 abr 2017 às 12:27
Cerca de seis meses após a eleição, grande parte do eleitorado da Grande Vitória esqueceu em quem votou para prefeito e vereador. A pesquisa realizada pelo Centro de Pesquisa Rachid Mohamed Chibib mostra também que aproximadamente 90% da população da Grande Vitória não cobra os vereadores eleitos. O mestre em Administração e Direito Robson Carlos de Souza coordena a pesquisa e nos fala mais sobre estes números. Confira na entrevista concedida ao jornalista Alexandre Lemos.
Entrevista - Alexadre Lemos - Robson Carlos de Souza - 14.48s - 15-04-17

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