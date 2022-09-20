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Em Guarapari

Pesquisa aponta que areias monazíticas evitam crescimento de bactérias nocivas ao corpo humano

Em entrevista ao CBN Cotidiano, o físico nuclear Marcos Tadeu Orlando, que liderou um estudo inédito sobre o tema, fala sobre o assunto

Publicado em 20 de Setembro de 2022 às 17:57

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

20 set 2022 às 17:57
Areia Preta
Areia Preta Crédito: Prefeitura de Guarapari
A areia monazítica de Guarapari faz, sim, bem à saúde. Evita até o crescimento de bactérias nocivas ao corpo humano. A afirmação é do professor de Física Nuclear da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Marcos Tadeu Orlando. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o professor contou que estudos feitos no laboratório da Universidade comprovam a eficiência da areia. Pode até prevenir câncer de mama. Mas ele reforça que não adianta tirar a areia da praia e levar para outro local. Só as condições ambientais daquele lugar proporcionam o resultado positivo. Ouça a conversa completa!
Entrevista Mário Bonella - Marcos Tadeu Orlando - 20-09-22

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