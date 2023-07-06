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Saúde

Pesquisa aponta que 92% dos celulares estão contaminados por fungos e bactérias

O professor universitário e doutor em Ciência de Alimentos, Rodrigo Scherer, fala sobre o assunto

Publicado em 06 de Julho de 2023 às 11:50

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 jul 2023 às 11:50
Saiba como identificar aplicativos maliciosos no seu smartphone
Saiba como identificar aplicativos maliciosos no seu smartphone Crédito: Pexels
Um recente estudo conduzido pela Universidade de Londres revelou que 92% dos celulares no Reino Unido estão contaminados por microrganismos, sendo que um em cada seis aparelhos apresenta contaminações associadas a uma falta de higiene pessoal. No Brasil, de acordo com uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, há atualmente mais de 249 milhões de celulares em uso. Considerando todos os dispositivos digitais, como computadores, notebooks, smartphones e tablets, o país conta com um total de 464 milhões de aparelhos, o que equivale a uma média de 2,2 dispositivos por habitante. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o professor universitário e doutor em Ciência de Alimentos, Rodrigo Scherer, fala sobre o assunto. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Prof. Dr. Rodrigo Scherer - 06-07-23.mp3

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