Pesquisa aponta que 86% dos negócios voltaram a funcionar no ES

Comércio na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande Crédito: Fernando Madeira

Após o forte impacto da pandemia, 86% dos negócios já estão funcionando no Espírito Santo. É o que aponta a 9ª pesquisa de impactos da pandemia nos pequenos negócios, realizada no final de novembro, pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), em parceria com FGV.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Luiz Toniato - 13-01-21

Em entrevista ao CBN Cotidiano, o diretor técnico do Sebrae, Luiz Toniato, apresenta mais detalhes do levantamento.

DÍVIDAS E CRÉDITO

A queda no faturamento mensal por conta da pandemia se tornou uma realidade para 67% dos empresários do estado. Consequentemente, muitos se endividaram. Destes, 30% estão com as contas em atraso. Os demais empresários estão com os compromissos financeiros em dia (40%) ou não possuem dívidas (30%).

O empréstimo bancário foi uma opção para 56% dos empreendedores capixabas e é o que mais pesa na conta de 42% deles. Dos que buscaram pelos bancos, apenas 30% conseguiu, 10% aguarda resposta e 60% teve o pedido negado.

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