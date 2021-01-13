Pesquisa aponta que 86% dos negócios voltaram a funcionar no ES

Após o forte impacto da pandemia, 86% dos negócios já estão funcionando no Espírito Santo. É o que aponta a 9ª pesquisa de impactos da pandemia nos pequenos negócios, realizada no final de novembro, pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), em parceria com FGV.
Entrevista - Fabio Botacin - Luiz Toniato - 13-01-21
Em entrevista ao CBN Cotidiano, o diretor técnico do Sebrae, Luiz Toniato, apresenta mais detalhes do levantamento.
DÍVIDAS E CRÉDITO
A queda no faturamento mensal por conta da pandemia se tornou uma realidade para 67% dos empresários do estado. Consequentemente, muitos se endividaram. Destes, 30% estão com as contas em atraso. Os demais empresários estão com os compromissos financeiros em dia (40%) ou não possuem dívidas (30%).
O empréstimo bancário foi uma opção para 56% dos empreendedores capixabas e é o que mais pesa na conta de 42% deles. Dos que buscaram pelos bancos, apenas 30% conseguiu, 10% aguarda resposta e 60% teve o pedido negado.
INVESTIMENTO
Dos empreendedores entrevistados pela pesquisa, 32% estão cautelosos quando o assunto é investimento. Destes, 22% alegam não ter condições de investir neste ano, enquanto 10% preferem guardar para uma possível emergência. Os outros 68% farão investimentos: 17% em divulgação do negócio, 11% na capacidade produtiva e de atendimento, 10% em reformas, 10% em capacitação própria, 9% em ampliação do mix de produtos, 7% em modernização do negócio e 4% em outros aspectos. Investir na capacitação de funcionários não é uma possibilidade para os entrevistados.