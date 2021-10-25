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Saúde mental

Pesquisa aponta que 70% dos trabalhadores ficaram mais nervosos na pandemia

Os entrevistados são o procurador-chefe do MPT-ES, Estanislau Tallon Bozi, e o médico psiquiatra José Luis Leal de Oliveira

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 11:26

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 out 2021 às 11:26
Os impactos da pandemia na saúde mental dos trabalhadores
Os impactos da pandemia na saúde mental dos trabalhadores Crédito: Pixabay
Tristeza, estresse, ansiedade. A pandemia da Covid-19 causou grandes transformações na vida cotidiana, incluindo nas relações de trabalho. Uma dessas mudanças foi na saúde mental dos trabalhadores. Ao menos 70% se dizem mais nervosos, tensos ou preocupados de 2020 para cá. Os dados são de um estudo inédito realizado pelo movimento “Mente em Foco” com o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados (IBPAD). Essa pesquisa mostrou ainda, que 62% dos entrevistados não viam esforços das empresas em oferecer suporte nas questões relacionadas à saúde mental. Sobre o assunto, ouça a conversa com o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES), Estanislau Tallon Bozi, e o médico psiquiatra José Luis Leal de Oliveira, na CBN Vitória.
Fernanda Queiroz entrevista Estanislau Tallon e José Luis Leal - 25/10/2021

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