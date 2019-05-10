Pesquisa aponta: quase 40% dos jovens têm ou já tiveram o nome sujo

Enganam-se as pessoas que pensam que o endividamento se restringe aos adultos. Um levantamento inédito divulgado nessa semana, pela Câmara Nacional dos Dirigentes Lojistas e pelo SPC Serasa, apontou que 4 entre 10 jovens brasileiros entre 18 e 24 anos já tiveram ou têm o nome sujo. A pesquisa acendeu um alerta, já que a situação é preocupante, pois indica que as gerações mais novas não vêm sendo educadas financeiramente.