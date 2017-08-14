Pesquisa aponta percepção dos capixabas com relação à poluição

Neste dia 14 de agosto, segunda-feira, é celebrado o Dia de Combate à Poluição. Em meio aos debates que acontecem, em todo o País, sobre o assunto uma pesquisa do Espírito Santo também tem alertado sobre o assunto: entre 2011 e 2014 foi realizado uma pesquisa sobre a percepção do incomodo causado pelas partículas sedimentares na Grande Vitória.
A pesquisadora Milena Machado, doutora em Engenharia Ambiental, professora e pesquisadora do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), relacionou os dados das estações de medições com a percepção da população moradora no entorno de cada medidor, em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Segundo a pesquisadora, as formas de poluição mais relatadas pela população são de poeira, odor e perda de visibilidade.
Entrevista - Patricia Vallim - Milena Machado - 14-08-17