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Meio Ambiente

Pesquisa aponta percepção dos capixabas com relação à poluição

As formas de poluição mais relatadas pela população são de poeira, odor e perda de visibilidade

Publicado em 14 de Agosto de 2017 às 14:21

Publicado em 

14 ago 2017 às 14:21
Neste dia 14 de agosto, segunda-feira, é celebrado o Dia de Combate à Poluição. Em meio aos debates que acontecem, em todo o País, sobre o assunto uma pesquisa do Espírito Santo também tem alertado sobre o assunto: entre 2011 e 2014 foi realizado uma pesquisa sobre a percepção do incomodo causado pelas partículas sedimentares na Grande Vitória.
A pesquisadora Milena Machado, doutora em Engenharia Ambiental, professora e pesquisadora do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), relacionou os dados das estações de medições com a percepção da população moradora no entorno de cada medidor, em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Segundo a pesquisadora, as formas de poluição mais relatadas pela população são de poeira, odor e perda de visibilidade. 
Entrevista - Patricia Vallim - Milena Machado - 14-08-17

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