Pesquisa aponta percepção dos capixabas com relação à poluição

Neste dia 14 de agosto, segunda-feira, é celebrado o Dia de Combate à Poluição. Em meio aos debates que acontecem, em todo o País, sobre o assunto uma pesquisa do Espírito Santo também tem alertado sobre o assunto: entre 2011 e 2014 foi realizado uma pesquisa sobre a percepção do incomodo causado pelas partículas sedimentares na Grande Vitória.