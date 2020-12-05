Pesquisa aponta motivos que levariam brasileiro a pedir demissão

O assunto em destaque é mercado de trabalho! Você está satisfeito com seu emprego? Enquanto há trabalhadores afetados pelo atual cenário de instabilidade econômica e alto índice de desemprego no país, por outro lado há profissionais brasileiros que pediriam as contas neste momento de pandemia.

É o que apontou a pesquisa FIA Employee Experience, que entrevistou 150 mil funcionários em mais de 300 empresas brasileiras, entre agosto e setembro deste ano. A pesquisa revela que motivo profissional que mais levaria brasileiro a pedir demissão é, justamente, a falta de reconhecimento no trabalho (27%). Em segundo lugar, vieram a falta de ética na empresa (26%) e falta de equilíbrio entre vida profissional e pessoal (19%). Em entrevista à CBN Vitória neste sábado (05), Celso Bazzola, especialista em Recursos Humanos, analisa esse cenário apontado pela pesquisa.

"O que a gente observa no mercado é que os motivos de um profissional querer sair de uma empresa se deve, muitos vezes, ao ambiente de trabalho não favorável, a falta de oportunidades na carreira, liderança despreparada. Porém, sempre se deve antes de tomar a decisão tentar equacionar com conversas abertas com a empresa - além, claro, de avaliar se a proposta obtida realmente atende suas expectativas", explica o especialista. Bazzola traz mais observações. "Importante também é que os profissionais analisem não só salário oferecido, mais sim todas as oportunidade de carreira e remuneração variável que a empresa pode oferecer", esclarece.