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Pesquisa aponta: idosas serão 14% da população em 2020

Em 2020 a maior parte dos idosos serão do sexo feminino

Publicado em 06 de Março de 2018 às 15:30

Publicado em 

06 mar 2018 às 15:30
De acordo com pesquisa do Fundo de Populações das Nações Unidas (UNFPA), 14% dos brasileiros serão mulheres com 60 anos ou mais, contra 11,1% do sexo oposto com a mesma idade. Nesta edição do CBN Cotidiano você confere uma entrevista com o geriatra e membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), Alexandre Constantino, que analisa os impactos sociais e se o País realmente estaria preparado em relação às políticas públicas para esta situação. Confira!
Entrevista - John Gomes - Alexandre Constantino - 06-03-18.mp3

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