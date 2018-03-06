Pesquisa aponta: idosas serão 14% da população em 2020

De acordo com pesquisa do Fundo de Populações das Nações Unidas (UNFPA), 14% dos brasileiros serão mulheres com 60 anos ou mais, contra 11,1% do sexo oposto com a mesma idade. Nesta edição do CBN Cotidiano você confere uma entrevista com o geriatra e membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), Alexandre Constantino, que analisa os impactos sociais e se o País realmente estaria preparado em relação às políticas públicas para esta situação. Confira!