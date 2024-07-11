Pesquisa aponta alto teor alcoólico em pães de forma vendidos em supermercados

Pão de forma Crédito: Freepik

Uma análise feita pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Proteste) apontou que algumas das marcas mais populares de pão de forma encontradas nos supermercados brasileiros apresentam alto teor alcoólico em suas formulações. Algumas, quando comparadas com os limites de álcool definidos para o teste do bafômetro, poderiam até fazer o motorista cometer uma infração gravíssima e ser acusado de embriaguez no volante. Dos dez produtos analisados, segundo a pesquisa, seis poderiam ser classificados como alimentos alcoólicos. Em entrevista à CBN Vitória, o consultor técnico da Proteste Rafael Barros detalha a pesquisa e explica seus objetivos. Ouça a conversa completa!

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Se os pães fossem considerados bebidas, seis seriam considerados alcoólicos pela legislação que determina que teor máximo de etanol é de 0,5%. Segundo a Proteste, as marcas deveriam conter o aviso “contém álcool”.

Visconti 3,37%

Bauducco 1,17%

Wickbold 5 Zeros 0,89%

Wickbold Sem Glúten 0,66%

Wickbold Leve 0,52%



Panco 0,51%

O que dizem as marcas

Bauducco e Visconti: A Pandurata Alimentos, responsável pela fabricação dos produtos Bauducco e Visconti, esclarece que adota rigorosos padrões de segurança alimentar em todo seu processo produtivo e na cadeia de fornecimento. A empresa possui a certificação BRCGS (British Retail Consortium Global Standard), reconhecida como referência global em boas práticas na indústria alimentícia, e segue toda a legislação e regulamentações vigentes.

Panco: A Panco é uma empresa com mais de 70 anos de presença no mercado brasileiro e que sempre teve sua atuação pautada pela conduta ética e compromisso com a qualidade de seus produtos, bem como com a saúde e segurança de todos os seus públicos. A companhia atesta a adoção de práticas totalmente alinhadas aos mais rigorosos padrões de mercado e o cumprimento de todas as normas e legislações específicas vigentes para a produção de alimentos. Para assegurar esses padrões, a companhia possui rígidos controles de qualidade (internos e envolvendo fornecedores externos), além de estabelecer mecanismos criteriosos de homologação de seus fornecedores de matérias-primas. A respeito do estudo da Proteste, a Panco informa que não foi notificada em nenhum momento pela responsável pelo levantamento, desconhecendo, portanto, sua metodologia.