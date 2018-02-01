Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Pesquisa analisa cenário de suicídios de Policiais Militares no país
Entrevistas

Pesquisa analisa cenário de suicídios de Policiais Militares no país

Publicado em 01 de Fevereiro de 2018 às 12:15

Publicado em 

01 fev 2018 às 12:15
A poucos dias de se completar um ano de greve da Polícia Militar, você continua acompanhando os desdobramentos do fato que parou o Estado por 21 dias. As reinvidicações dos policiais visavam o aumento salarial e melhores condições de trabalho. A situação da classe não é muito diferente em outros Estados, tendo em vista a crescente violência no País. Nesta edição do CBN Vitória, você acompanha uma entrevista com a cientista política e coordenadora do Grupo de Estudo e Pesquisa em Suicídio e Prevenção da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), Dayse Miranda, que apresenta um estudo sobre o suicídio em todas as Polícias Militares. Confira mais detalhes.
Entrevista - John Gomes - Dayse Miranda - 01-02-18

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Operação cumpre mandados contra grupo investigado por homicídios, pistolagem e fraude processual
Operação prende PMs e outros suspeitos investigados por homicídios e pistolagem no ES
Imagem de destaque
Jovem perde uma perna após ser mordida por tubarão em praia de Boa Viagem, no Recife
Imagem BBC Brasil
O caso chocante de Agostina Vega, a adolescente de 14 anos assassinada e esquartejada na Argentina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados