Pesquisa analisa cenário de suicídios de Policiais Militares no país

A poucos dias de se completar um ano de greve da Polícia Militar, você continua acompanhando os desdobramentos do fato que parou o Estado por 21 dias. As reinvidicações dos policiais visavam o aumento salarial e melhores condições de trabalho. A situação da classe não é muito diferente em outros Estados, tendo em vista a crescente violência no País. Nesta edição do CBN Vitória, você acompanha uma entrevista com a cientista política e coordenadora do Grupo de Estudo e Pesquisa em Suicídio e Prevenção da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), Dayse Miranda, que apresenta um estudo sobre o suicídio em todas as Polícias Militares. Confira mais detalhes.