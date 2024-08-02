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Cidades

Pesquisa analisa a relação entre redes de apoio e qualidade de vida em bairros do ES

Ouça entrevista com o professor Doutor do Departamento de Geografia da Ufes, Ednelson Mariano Mota

Publicado em 02 de Agosto de 2024 às 11:24

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 ago 2024 às 11:24
UFES
UFES Crédito: Ricardo Medeiros
Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) buscou analisar quais os efeitos da mudança dos perfis das famílias no âmbito da mobilidade residencial. Através de dados do Censo Demográfico de 2022 e de pesquisas in loco feitas com famílias de sete bairros da Grande Vitória, os pesquisadores concluíram que as redes de apoio social possuem grande influência na promoção da qualidade de vida daquelas regiões. Em entrevista à CBN Vitória, o professor Doutor do Departamento de Geografia da Ufes, Ednelson Mariano Mota detalha os resultados da pesquisa "Dinâmica demográfica familiar e padrão migratório no Brasil: transformações desde os anos 1990". Ouça a conversa completa!
Entrevista Fernanda Queiroz - Ednelson Mariano Dota 02-08-24

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