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VOLTA ÀS AULAS

Peso da mochila não pode ultrapassar 10% do peso corporal

O alerta é do ortopedista Bernardo Terra. Ele também orienta sobre a mochila de rodinha

Publicado em 16 de Fevereiro de 2019 às 11:09

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 fev 2019 às 11:09
Estamos entrando na terceira semana de fevereiro e muitas crianças e adolescentes já retornaram às escolas, e um assunto recorrente nesse período de volta às aulas é o peso da mochila. O sobrepeso da bolsa, repleta de livros, cadernos e outros materiais, pode prejudicar, e muito, a saúde e causar problemas na coluna e dores em diversas partes do corpo. Neste sábado (16), no programa CBN Vitória, o médico ortopedista Bernardo Terra alerta que a carga máxima para transporte da mochila que é levada nas costas é de até 10% do peso corporal da criança ou adolescente. Para quem já optou pela mochila de rodinha, a dica é lembrar que as alças devem ficar na altura do quadril de quem a transporta. 
 
Entrevista -Fernanda Queiroz Bernado Terra - 16-02-19

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