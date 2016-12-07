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ENTREVISTA

Pesca na Foz do Rio Doce continua proibida

As análises apontaram para uma redução na concentração de chumbo, cromo e arsênio

Publicado em 07 de Dezembro de 2016 às 13:19

Publicado em 

07 dez 2016 às 13:19
Peixes e camarões, segundo últimos resultados laboratoriais, apresentaram grande concentração de ferro. Segundo o pesquisador do Instituto Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Nilamon de Oliveira Leite Júnior, as análises apontaram para uma redução na concentração de chumbo, cromo e arsênio. No entanto, para uma maior contaminação dos níveis de ferro, elemento proveniente da lama de rejeitos de minério. Confira!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Nilamon de Oliveira Leite Jr - 07-12-16

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