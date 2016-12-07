Pesca na Foz do Rio Doce continua proibida

Peixes e camarões, segundo últimos resultados laboratoriais, apresentaram grande concentração de ferro. Segundo o pesquisador do Instituto Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Nilamon de Oliveira Leite Júnior, as análises apontaram para uma redução na concentração de chumbo, cromo e arsênio. No entanto, para uma maior contaminação dos níveis de ferro, elemento proveniente da lama de rejeitos de minério. Confira!