Perspectivas: os desafios para a construção civil em 2021 no ES

O que esperava ser um ano de recuperação para o setor de construção civil foi, na verdade, um processo de retração por conta da pandemia. Após os primeiros meses em meio à covid-19, o reestabelecimento do setor voltou a acontecer, mas a passos lentos. Se, por um lado, as taxas de juros caíram, por outro, o preço dos materiais aumentaram. Porém, de acordo com Paulo Baraona, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES), a perspectiva para 2021 é boa, mas gargalos devem ser enfrentados. Ele detalha quais são esses desafios para a construção civil no próximo ano, em entrevista ao jornalista Lucas Valadão. Ouça!