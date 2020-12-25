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Perspectivas: os desafios para a construção civil em 2021 no ES

Ouça entrevista com Paulo Baraona, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES)

Publicado em 25 de Dezembro de 2020 às 11:53

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

25 dez 2020 às 11:53
O que esperava ser um ano de recuperação para o setor de construção civil foi, na verdade, um processo de retração por conta da pandemia. Após os primeiros meses em meio à covid-19, o reestabelecimento do setor voltou a acontecer, mas a passos lentos. Se, por um lado, as taxas de juros caíram, por outro, o preço dos materiais aumentaram. Porém, de acordo com Paulo Baraona, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES), a perspectiva para 2021 é boa, mas gargalos devem ser enfrentados. Ele detalha quais são esses desafios para a construção civil no próximo ano, em entrevista ao jornalista Lucas Valadão. Ouça!
Entrevista - Lucas Valadão - Paulo Baraona - 11.16s - 25-12-20.mp3

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