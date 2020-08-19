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Permanência em praias é proibida na cidade de Guarapari

Já em Anchieta, barreiras impedem acesso total às praias

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 10:52

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 ago 2020 às 10:52
Em risco moderado para a contaminação do novo coronavírus, a prefeitura de Guarapari publicou em decreto no Diário Oficial, nesta segunda-feira (17), a permissão para a circulação e a prática de caminhada ou corrida na orla das praias da cidade, desde que realizada de maneira individualizada e com máscara de proteção, no horário compreendido entre 05 e 18h. O decreto informa que é vedada a permanência de pessoas nas praias para outros fins que não seja a prática de atividades esportivas individuais - ou seja, para simples permanência, como explica Luiz Carlos Cardozo Filho, secretário municipal de Postura e Trânsito de Guarapari, em entrevista à CBN Vitória.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Carlos Cardoso - 19-08-20.mp3
Enquanto em Guarapari a prefeitura passou a permitir a realização de atividades individuais em suas praias, em Anchieta, cidade vizinha, está proibido que as pessoas frequentem suas praias. O município permanece em risco alto para transmissão do coronavírus. Em entrevista nesta quarta-feira (19) à CBN Vitória, Paula Louzada, secretária de Desenvolvimento e Integração de Anchieta, explica que para evitar as aglomerações registradas no último final de semana, foi necessário instalar barreiras nas praias mais frequentadas da cidade.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Paula Louzada - 19-08-20

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