Permanência em praias é proibida na cidade de Guarapari

Em risco moderado para a contaminação do novo coronavírus, a prefeitura de Guarapari publicou em decreto no Diário Oficial, nesta segunda-feira (17), a permissão para a circulação e a prática de caminhada ou corrida na orla das praias da cidade, desde que realizada de maneira individualizada e com máscara de proteção, no horário compreendido entre 05 e 18h. O decreto informa que é vedada a permanência de pessoas nas praias para outros fins que não seja a prática de atividades esportivas individuais - ou seja, para simples permanência, como explica Luiz Carlos Cardozo Filho, secretário municipal de Postura e Trânsito de Guarapari, em entrevista à CBN Vitória.