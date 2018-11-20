Permanência dos negros nas universidades ainda é desafio

Nesta terça-feira (20), é comemorado o Dia da Consciência Negra. A data é marcada pela morte de Zumbi de Palmares, onde hoje está localizado o estado de Alagoas, no Nordeste do país. O dia está situado no cenário que tornou-se símbolo da resistência à escravidão no Brasil na época da colônia. Mas, hoje, em pleno 2018 quais são os desafios que ainda persistem à população negra? Patrícia Gomes Rufino, professora do Departamento de Educação e coordenadora do Núcleo de Estudos Afro Brasileiros, destaca que não apenas o acesso, mas a permanência dos negros nas universidades é um verdadeiro desafio.
Ela explica que, historicamente, os negros já enfrentam dificuldades no acesso à universidade se comparados à população branca por conta da questão social envolvida nesse cenário. De acordo com o IBGE, por exemplo, a dificuldade de acesso dos estudantes negros ao diploma universitário reflete o atraso escolar, maior neste grupo do que no de alunos brancos. Na idade que deveriam estar na faculdade, 53,2% dos negros estão cursando nível fundamental ou médio, ante 29,1% dos brancos.
Na sua defesa, políticas públicas para incentivar jovens a frequentar universidades e a melhoria da condição econômica das famílias, que permitam aos jovens negros estudar, em vez de se dedicarem apenas ao trabalho, é fundamental para a reversão desse quadro de atraso. O reflexo da história de discriminação e segregação dos negros na sociedade brasileira também são apontados como desafios na área da educação. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a professora Patrícia Gomes Rufino detalha o tema. Confira!
