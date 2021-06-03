Permanece em home office? Saiba como equilibrar a rotina e não "surtar"

O trabalho remoto, popularmente conhecido como home office, já é uma tendência estabelecida e deve permanecer mesmo quando a pandemia passar. Uma pesquisa realizada pela Escola de Negócios da Universidade de Harvard mostrou que 81% das pessoas que estão em home office em razão da Covid-19, preferem continuar trabalhando remotamente ou em um sistema híbrido após o fim da crise sanitária. Já outro levantamento, da mesma instituição, mostrou que a jornada de trabalho ficou 48,5 minutos mais longa, ou seja, quem achou que trabalhar em casa seria moleza se enganou. Mas é preciso manter o equilíbrio entre vida pessoal e trabalho para não "surtar" no home office. Em entrevista à CBN Vitória, a psicóloga Jovaneide Polon, diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos no Espírito Santo (ABRH-ES), traz dicas do lado comportamental e emocional para contribuir para um trabalho retomo equilibrado e sem enlouquecer. Acompanhe!