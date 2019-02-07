Perito alerta: drogas falsas podem causar problemas ainda piores

Uma operação realizada pelo Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc) – e já vista como a maior apreensão de drogas sintéticas da Polícia Civil no Estado - rendeu dois homens suspeitos de tráfico de drogas sintéticas em Vila Velha. Com eles, estavam 1.115 micropontos vendidos como LSD, além de 383 comprimidos, repassados como ecstasy. O que foi constatado é de que as drogas tinham outras substâncias, até mais fortes e mais prejudiciais à saúde.

Segundo um dos peritos responsáveis por identificar as drogas na Polícia Civil, Fabrício Pelição, os micropontos, vendidos como LSD, são na verdade NBOMe, uma droga nova e que causa efeitos similares. Já os comprimidos, repassados como ecstasy, também são réplicas, com efeitos parecidos. Um dos objetivos dos criminosos é evitar serem enquadrados como traficantes com a criação de novas drogas, já que algumas substâncias não estão listadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Em entrevista ao CBN Cotidiano desta quinta-feira (07) ele detalha o tema. Confira!