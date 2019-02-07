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Perito alerta: drogas falsas podem causar problemas ainda piores

Operação realizada pelo Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc) apreendeu 1.115 micropontos vendidos como LSD, além de 383 comprimidos, repassados como ecstasy. O que foi constatado é de que as drogas tinham outras substâncias, até mais fortes e mais prejudiciais à saúde

Publicado em 07 de Fevereiro de 2019 às 17:57

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

07 fev 2019 às 17:57
Uma operação realizada pelo Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc) – e já vista como a maior apreensão de drogas sintéticas da Polícia Civil no Estado - rendeu dois homens suspeitos de tráfico de drogas sintéticas em Vila Velha. Com eles, estavam 1.115 micropontos vendidos como LSD, além de 383 comprimidos, repassados como ecstasy. O que foi constatado é de que as drogas tinham outras substâncias, até mais fortes e mais prejudiciais à saúde.
Segundo um dos peritos responsáveis por identificar as drogas na Polícia Civil, Fabrício Pelição, os micropontos, vendidos como LSD, são na verdade NBOMe, uma droga nova e que causa efeitos similares. Já os comprimidos, repassados como ecstasy, também são réplicas, com efeitos parecidos. Um dos objetivos dos criminosos é evitar serem enquadrados como traficantes com a criação de novas drogas, já que algumas substâncias não estão listadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Em entrevista ao CBN Cotidiano desta quinta-feira (07) ele detalha o tema. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Fabricio Pelição - 07-02-19.mp3

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