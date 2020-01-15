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DIETILENOGLICOL

Perita explica propriedades de substância encontrada em cerveja

Dietilenoglicol foi encontrado em cervejas da marca Belorizontina, produzidas pela Backer, em Minas Gerais

Publicado em 15 de Janeiro de 2020 às 13:37

Publicado em 

15 jan 2020 às 13:37
A Polícia Civil de Minas Gerais investiga a presença de dietilenoglicol em cervejas da marca Belorizontina, produzidas pela Backer, empresa de Belo Horizonte. A substância teria provocado uma síndrome nefroneural que afetou 17 pessoas em Minas Gerais. O caso vem mobilizando as autoridades de saúde desde o início de janeiro. Mas, afinal, o que vem a ser dietilenoglicol? Quais são suas características e o comprometimento que pode trazer ao organismo humano? Para entender mais detalhes químicos fomos em busca de especialistas para nos explicar sobre o assunto. Por isso, a gente conversa, agora, com a Perita Oficial Criminal Daniela de Paula, do laboratório de toxicologia forense da Polícia Civil do Espírito Santo. Confira!
Entrevista - Patricia Vallim - Daniela de Paula - 15-01-20
 

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