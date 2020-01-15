Perita explica propriedades de substância encontrada em cerveja

A Polícia Civil de Minas Gerais investiga a presença de dietilenoglicol em cervejas da marca Belorizontina, produzidas pela Backer, empresa de Belo Horizonte. A substância teria provocado uma síndrome nefroneural que afetou 17 pessoas em Minas Gerais. O caso vem mobilizando as autoridades de saúde desde o início de janeiro. Mas, afinal, o que vem a ser dietilenoglicol? Quais são suas características e o comprometimento que pode trazer ao organismo humano? Para entender mais detalhes químicos fomos em busca de especialistas para nos explicar sobre o assunto. Por isso, a gente conversa, agora, com a Perita Oficial Criminal Daniela de Paula, do laboratório de toxicologia forense da Polícia Civil do Espírito Santo. Confira!