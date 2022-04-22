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Em Cristóvão Colombo

Perícia vai apontar causas que levaram ao desmoronamento de edifício em Vila Velha

O colapso da construção pode ter sido causado pela explosão de uma botija de gás

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 11:07

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 abr 2022 às 11:07
Desabamento de prédio em Vila Velha
Desabamento de prédio em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini
As causas do desabamento de um prédio de três andares no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (21) já estão sendo investigadas pelo Corpo de Bombeiros. Entre as hipóteses não descartadas está a possibilidade de vazamento de gás de cozinha da edificação. O tenente-coronel Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, explicou em entrevista nesta sexta-feira (22) à CBN Vitória, que o colapso da construção pode ter sido causado pela explosão de uma botija de gás. Contudo, a confirmação da real causa do acidente só virá após a conclusão dos trabalhos de perícia. 
ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - TENENTE CORONEL CARLOS WAGNER - 22-04-22

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