Perícia vai apontar causas que levaram ao desmoronamento de edifício em Vila Velha

As causas do desabamento de um prédio de três andares no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (21) já estão sendo investigadas pelo Corpo de Bombeiros. Entre as hipóteses não descartadas está a possibilidade de vazamento de gás de cozinha da edificação. O tenente-coronel Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, explicou em entrevista nesta sexta-feira (22) à CBN Vitória, que o colapso da construção pode ter sido causado pela explosão de uma botija de gás. Contudo, a confirmação da real causa do acidente só virá após a conclusão dos trabalhos de perícia.