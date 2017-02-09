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ENTREVISTA

Perfil de atendimento das guardas municipais de Vitória e Vila Velha muda com a greve da PM

Nos últimos sete dias, as ocorrências de furtos, roubo, saque e arrombamento aumentaram consideravelmente

Publicado em 09 de Fevereiro de 2017 às 14:22

Publicado em 

09 fev 2017 às 14:22
Perfil de atendimento das guardas municipais de Vitória e Vila Velha muda com a greve da polícia militar. Nos últimos sete dias, as ocorrências de furtos, roubo, saque e arrombamento aumentaram consideravelmente.
Em Vila Velha, o subsecretário da Guarda Municipal, Samuel Vieira, destaca que a população pode acionar a guarda pelo telefone 3219 9929.
Entrevista - Fernanda Queiroz -Samuel Vieira - 09-02-17
Já em Vitória, segundo o secretário Municipal de Segurança, Fronzio Calheira, as ocorrências são atendidas de acordo com as demandas do Ciodes, 190.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fronzio Calheira - 09-02-17

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