Perfil de atendimento das guardas municipais de Vitória e Vila Velha muda com a greve da PM

Perfil de atendimento das guardas municipais de Vitória e Vila Velha muda com a greve da polícia militar. Nos últimos sete dias, as ocorrências de furtos, roubo, saque e arrombamento aumentaram consideravelmente.
Em Vila Velha, o subsecretário da Guarda Municipal, Samuel Vieira, destaca que a população pode acionar a guarda pelo telefone 3219 9929.
Entrevista - Fernanda Queiroz -Samuel Vieira - 09-02-17
Já em Vitória, segundo o secretário Municipal de Segurança, Fronzio Calheira, as ocorrências são atendidas de acordo com as demandas do Ciodes, 190.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fronzio Calheira - 09-02-17