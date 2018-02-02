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Perfil de assassinados durante greve da PM eram de negros e pobres

Publicado em 02 de Fevereiro de 2018 às 12:44

Publicado em 

02 fev 2018 às 12:44
Desde a quarta-feira (31), o CBN Vitória tem feito uma série de entrevistas sobre o um ano da greve da PM, que se completa neste próximo domingo. O comandante da PMES, Nylton Rodrigues, afirmou que não acredita que deva acontecer mais uma greve no Estado. A cientista política e pesquisadora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Dayse Camargo, fez uma análise sobre o cenário de suicídios na PM em todo o País. Nesta edição, você acompanha uma outra abordagem: direitos humanos. Confira a análise da presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB ES, Verônica Bezerra, sobre o tema!
Entrevista - John Gomes - Verônica Bezerra - 02-02-18

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