Perfil de assassinados durante greve da PM eram de negros e pobres

Desde a quarta-feira (31), o CBN Vitória tem feito uma série de entrevistas sobre o um ano da greve da PM, que se completa neste próximo domingo. O comandante da PMES, Nylton Rodrigues, afirmou que não acredita que deva acontecer mais uma greve no Estado. A cientista política e pesquisadora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Dayse Camargo, fez uma análise sobre o cenário de suicídios na PM em todo o País. Nesta edição, você acompanha uma outra abordagem: direitos humanos. Confira a análise da presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB ES, Verônica Bezerra, sobre o tema!