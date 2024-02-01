Perdeu ou teve a placa do veículo danificada na chuva? Saiba como proceder!

Placa de veículo Crédito: Shutterstock

Um problema comum em períodos chuvosos é a perda de placas de veículos em alagamentos. E vai um alerta importante: dirigir sem qualquer uma das placas é infração gravíssima e que pode resultar em sete pontos no prontuário do motorista, multa de R$ 293,47 e a remoção do veículo. O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) orienta que o proprietário do veículo registre o Boletim de Ocorrência (BO) para se resguardar de qualquer problema futuro caso a placa seja encontrada por outra pessoa e utilizada indevidamente. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de Fiscalização de Trânsito do Detran-ES, Jederson Lobato, fala sobre o assunto e traz as orientações sobre como proceder nesse tipo de situação. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Jederson Lobato - 01-02-24

Boletim de Ocorrência

É importante ainda que o proprietário que tenha perdido a placa do veículo registre um Boletim de Ocorrência (BO) na Delegacia mais próxima ou na Delegacia On-line. Essa medida é necessária para que se resguarde, caso essa placa seja encontrada por outra pessoa e utilizada indevidamente. O registro pode ser feito no site www.delegaciaonline.sesp.es.gov.br ou presencialmente em qualquer delegacia.

Procedimentos

Tanto para perda, furto/roubo ou dano na placa de identificação veicular, o proprietário deve fazer a vistoria prévia em uma Empresa Credenciada de Vistoria (ECV) listada em www.detran.es.gov.br/empresas-de-vistoria-veicular. Os valores máximos a serem cobrados pela vistoria veicular são: R$ 117,01 para veículos de pequeno porte (motocicletas e assemelhados); R$ 141,22 para veículos de médio porte (carros, num geral); e R$ 165,43 para veículos de grande porte (caminhões e ônibus, num geral).

O serviço pode ser realizado de forma on-line, na área de “Veículos”, no site www.detran.es.gov.br, ou agendado em uma unidade do órgão, no site www.agendamento.es.gov.br, para o atendimento presencial. Os proprietários devem fazer a vistoria em uma Empresa Credenciada de Vistoria (ECV), antes de realizar o serviço.

Na área de Veículos do site do órgão, em www.detran.es.gov.br/veiculos/servicos-online, o proprietário que possui a placa do modelo pré-Mercosul (cinza) em seu veículo deve realizar o serviço de ‘Conversão de placa Mercosul a pedido’. Nesse caso, a taxa do Detran|ES é de R$ 40,35 e inclui a atualização do novo documento do veículo.

Caso o veículo já tenha a placa no modelo Mercosul, o proprietário deve acessar o site e realizar o serviço de ‘Substituição de placa’ e não haverá cobrança de taxa do Detran|ES.

Após a abertura do processo, o proprietário receberá um SMS com o código autorizador do emplacamento e deverá se dirigir com o veículo até uma empresa estampadora de placas credenciada ao Detran|ES para comprar e instalar a placa. Os valores das placas são fixados em R$ 181,57 o par de placas e R$ 117,01 a unidade.

Caso recupere sua placa, o proprietário do veículo pode recolocá-la ou se dirigir a uma empresa credenciada para realizar o procedimento. A exceção é para o caso de perda da placa traseira do veículo no modelo pré-Mercosul (cinza), já que o lacre de segurança que fixa a placa desse modelo não é mais produzido. Nesse caso, será necessário a conversão da placa para o modelo Mercosul.

Placa Mercosul

Além da reposição da placa em caso de perda, conforme Resolução Nº 780, de 26 de junho 2019, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), a utilização da placa Mercosul é obrigatória nos procedimentos de primeiro emplacamento de veículo, de transferência de propriedade quando houver mudança de município, de mudança para outro município ou Estado, e na substituição das placas em decorrência de mudança de categoria do veículo ou furto, extravio, roubo ou dano da referida placa.

A lista de empresas aptas a atuar como estampadoras de placas no Espírito Santo está disponível no site do Detran|ES, na área de serviços credenciados. Confira aqui as empresas Estampadora de Placas credenciadas.