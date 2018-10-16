Perdeu o primeiro turno? Saiba como justificar sua ausência

Não compareceu às urnas no primeiro turno das eleições? O prazo de justificativa é de 60 dias, a contar da data da eleição, ou de 30 dias da data de retorno ao Brasil para quem estava no exterior. Em entrevista ao CBN Vitória, o presidente da Comissão de Mesários do TRE-ES, Leonardo Penedo Prezotti, explica que o eleitor que não apresentou a justificativa no dia da eleição deverá preencher o chamado "Requerimento de Justificativa Eleitoral" em qualquer cartório eleitoral. Quem não votar ou justificar sua ausência nos prazos determinados pela Justiça Eleitoral deverá pagar uma multa de R$ 3,51 por turno.