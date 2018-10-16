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ELEIÇÕES 2018

Perdeu o primeiro turno? Saiba como justificar sua ausência

Quem explica é o presidente da Comissão de Mesários do TRE-ES, Leonardo Penedo Prezotti

Publicado em 16 de Outubro de 2018 às 10:46

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 out 2018 às 10:46
Não compareceu às urnas no primeiro turno das eleições? O prazo de justificativa é de 60 dias, a contar da data da eleição, ou de 30 dias da data de retorno ao Brasil para quem estava no exterior. Em entrevista ao CBN Vitória, o presidente da Comissão de Mesários do TRE-ES, Leonardo Penedo Prezotti, explica que o eleitor que não apresentou a justificativa no dia da eleição deverá preencher o chamado "Requerimento de Justificativa Eleitoral" em qualquer cartório eleitoral. Quem não votar ou justificar sua ausência nos prazos determinados pela Justiça Eleitoral deverá pagar uma multa de R$ 3,51 por turno. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Leonardo Penedo Prezotti - 16-10-18

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