Perdeu o prazo para declarar o Imposto de Renda? Veja o que fazer

O prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda terminou às 23h59 desta terça-feira (30). Quem perdeu o prazo da entrega ficou em dívida com o Leão. Mas o contribuinte que está nesta situação ainda pode acertar as contas. É sobre este assunto que a gente conversa agora com o Delegado adjunto da Receita Federal no Espírito Santo, Ivon Pontes. No Estado, um total de 565.865 contribuintes fizeram a declaração dentro da validade. De acordo com o delegado adjunto da Receita Federal no Estado, Ivon Pontes, o esperado era que 565 mil pessoas declarassem. A estimativa feita, segundo ele, é levando em conta, ainda, as pessoas que também não estão obrigadas a declarar mas que, ainda assim, declaram. Confira!