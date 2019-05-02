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Perdeu o prazo para declarar o Imposto de Renda? Veja o que fazer

No Estado, um total de 565.865 contribuintes fizeram a declaração dentro da validade

Publicado em 02 de Maio de 2019 às 20:07

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

02 mai 2019 às 20:07
O prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda terminou às 23h59 desta terça-feira (30). Quem perdeu o prazo da entrega ficou em dívida com o Leão. Mas o contribuinte que está nesta situação ainda pode acertar as contas. É sobre este assunto que a gente conversa agora com o Delegado adjunto da Receita Federal no Espírito Santo, Ivon Pontes. No Estado, um total de 565.865 contribuintes fizeram a declaração dentro da validade. De acordo com o delegado adjunto da Receita Federal no Estado, Ivon Pontes, o esperado era que 565 mil pessoas declarassem. A estimativa feita, segundo ele, é levando em conta, ainda, as pessoas que também não estão obrigadas a declarar mas que, ainda assim, declaram. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Ivon Pontes - 02-05-19.mp3

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