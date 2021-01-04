Perdeu o emprego? O passo a passo para se recolocar no mercado

Em meio à pandemia do novo coronavírus, o mercado de trabalho também foi um dos mais afetados pela crise sanitária no último ano e profissionais de áreas diversas acabaram sendo desligados de suas funções. Dados recentes apontam que a taxa de desemprego no Brasil até recuou pela primeira vez no ano e ficou em 14,3% no trimestre encerrado em outubro de 2020, mas ainda afeta 14,1 milhões de pessoas, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal (Pnad Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para quem foi demitido e está desempregado, como tentar se realocar no mercado profissional em 2021? Em entrevista à CBN Vitória, Andréa Salsa, diretora-executiva da Associação Brasileira de Recursos Humanos seccional Espírito Santo (ABRH-ES), traz as orientações. Acompanhe!

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"Quando a gente fala desse assunto de mercado de trabalho é também interessante sair do lugar-comum. Não deixando de citar, mas ampliar a visão de mercado. Sair dos aspectos básicos - que é manter o currículo atualizado (de preferência ajustado sempre ao cargo pretendido) e manter rede de contatos - mas ampliar em atitudes/aspectos atitudinais. A gente vem observando, com a experiência, que quando a pessoa perde o emprego ela 'queima' algumas etapas que são importantes para o recolocação profissional. Primeiro aspecto que vejo é fazer uma autocrítica, por que foi demitido, se teve um motivo real... Geralmente as demissões são feitas baseadas em muita mágoa, então até fazer essa autocrítica é um processo doloroso. Claro, que aqui estamos tirando casos de injustiças e motivos que fogem do controle da pessoa", explica.

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