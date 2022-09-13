Perda de olfato pode ter ligação com diagnóstico de Alzheimer?  Neurologista explica

O Setembro Lilás é o mês de conscientização da doença de Alzheimer e outros tipos de demência. A iniciativa busca ampliar o conhecimento do público em geral a respeito das doenças. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a médica Jovana Gobbi Ciríaco, professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), falou sobre sintomas pouco conhecidos da doença. Ela também relatou alimentos, e atividades sociais e físicas que diminuem a chance de ter a doença. Ouça a conversa completa!