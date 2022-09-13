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Setembro Lilás

Perda de olfato pode ter ligação com diagnóstico de Alzheimer?  Neurologista explica

Em entrevista ao CBN Cotidiano, a médica neurologista e professora da Ufes, Jovanna Gobbi, fala sobre o assunto

Publicado em 13 de Setembro de 2022 às 18:03

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

13 set 2022 às 18:03
No início de junho, os EUA aprovaram o primeiro novo medicamento para Alzheimer em quase duas décadas
Alzheimer Crédito: Freepik
O Setembro Lilás é o mês de conscientização da doença de Alzheimer e outros tipos de demência. A iniciativa busca ampliar o conhecimento do público em geral a respeito das doenças. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a médica Jovana Gobbi Ciríaco, professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), falou sobre sintomas pouco conhecidos da doença. Ela também relatou alimentos, e atividades sociais e físicas que diminuem a chance de ter a doença. Ouça a conversa completa!
Entrevista Mário Bonella - Jovana Gobbi Ciríaco - 13-09-22

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