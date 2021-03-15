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COVID-19

Perda de olfato ou paladar pode ser irreversível, alerta pesquisador

Ouça entrevista com o pesquisador Fabiano de Abreu, neurocientista, Doutor em Ciências da Saúde na área de Neurociências pela EBWU (EUA) e Membro da Federação das Sociedades Europeias de Neurociências (Fens)

Publicado em 15 de Março de 2021 às 10:57

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 mar 2021 às 10:57
Pacientes com covid-19, mesmo recuperados, ainda sofrem com a mudança no paladar e olfato, que pode ser irreversível. Isso está relacionado à lesão causada, principalmente, nos neurônios sensoriais. Esta é um das sinalizações trazidas pelo neurocientista Fabiano de Abreu, doutor em neurociência e membro da Federação das Sociedades Europeias de Neurociências (Fens), em estudos sobre o novo coronavírus. Junto ao cardiologista Roberto Yano, o neurocientista buscou compreender os riscos que a doença acarreta tanto para o sistema nervoso central, quanto para o sistema cardiovascular. Deste trabalho conjunto surgiu um artigo científico já aprovado e publicado pelo "International Journal of Development Research".
"Sabemos que, ao nível neurológico teremos danos seja a nível celular ou, a própria infecção pode causar traumas que afetam a nossa capacidade cognitiva e que podem resultar em transtornos, síndromes ou outras variáveis futuras", explica. "Ainda na minha área de enfoque, preocupa-me também com a saúde mental da sociedade em geral que está, a nível geracional, a vivenciar algo deste tipo pela primeira vez", continua. Ele aponta que os danos que o coronavírus podem causar estão ainda em fase incipiente de estudo, uma vez que é uma doença relativamente nova mas, a cada dia, crescem os casos de relatos de pessoas que, mesmo após superarem, referem sequelas. "Pacientes com covid-19, mesmo recuperados, ainda sofrem com a mudança no paladar e olfato, que pode ser irreversível. Isso está relacionado à lesão causada, principalmente, nos neurônios sensoriais, primários", finaliza. Confira as explicações completas!
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Drº Fabiano de Abreu - 15-03-21.mp3

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