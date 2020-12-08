Percepção da alta dos preços dos alimentos é diferente entre famílias

Óleo, leite, carne, arroz. Esses são somente alguns dos itens que estão pesando ainda mais no orçamento, diante da inflação e a alta dos preços. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta terça (08), apontam que a inflação na Grande Vitória, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), atingiu 0,97% em novembro, a maior alta desde 2018, com os alimentos puxando o resultado para cima. Mas segundo o economista Eduardo Araújo, consultor do Tesouro Estadual, o custo dos alimentos na renda familiar mostra que a percepção da inflação e da alta dos preços é distinta entre as famílias. Ouça: