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INFLAÇÃO NA GV A 0,97%

Percepção da alta dos preços dos alimentos é diferente entre famílias

Ouça a entrevista do economista Eduardo Araújo à CBN Vitória

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 17:49

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

08 dez 2020 às 17:49
Arroz Crédito: Erbs Jr. /FramePhoto/Folhapress
Óleo, leite, carne, arroz. Esses são somente alguns dos itens que estão pesando ainda mais no orçamento, diante da inflação e a alta dos preços. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta terça (08), apontam que a inflação na Grande Vitória, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), atingiu 0,97% em novembro, a maior alta desde 2018, com os alimentos puxando o resultado para cima. Mas segundo o economista Eduardo Araújo, consultor do Tesouro Estadual, o custo dos alimentos na renda familiar mostra que a percepção da inflação e da alta dos preços é distinta entre as famílias. Ouça:
Entrevista Fabio Botacin - Eduardo Araújo - 08-12-20

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