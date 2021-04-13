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ROTINA DOMÉSTICA

Pequenas mudanças de hábito em casa podem reduzir conta de energia

Ouça as dicas da professora Carla César Cunha, do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 11:28

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 abr 2021 às 11:28
Neste mês de abril, a bandeira tarifária de energia é amarela, ou seja, conta mais cara por kWh consumido. E o desafio é, portanto, saber como economizar energia tendo a família mais tempo em casa, por conta do home office e aulas remotas. Em entrevista à CBN Vitória, a professora Carla César Cunha, do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), explica quais são as pequenas mudanças de hábito em casa pode reduzir conta de energia. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Carla César Cunha - 13-04-21.mp3
ALGUMAS DICAS:
- Pare de abrir a geladeira
- Vai lavar roupa? Procure usar a capacidade máxima da máquina
- Passe toda a roupa de uma vez
- Ar-condicionado certo para o ambiente
- Apague a luz
- Desligue o computador
- Banho curto, sim
 

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