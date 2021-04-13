Pequenas mudanças de hábito em casa podem reduzir conta de energia

Neste mês de abril, a bandeira tarifária de energia é amarela, ou seja, conta mais cara por kWh consumido. E o desafio é, portanto, saber como economizar energia tendo a família mais tempo em casa, por conta do home office e aulas remotas. Em entrevista à CBN Vitória, a professora Carla César Cunha, do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), explica quais são as pequenas mudanças de hábito em casa pode reduzir conta de energia. Acompanhe!