Pente-fino em auxílio-doença faz capixabas perderem o benefício

Os benefícios que o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) presta estão sob revisão. O auxílio-doença, por exemplo, destinado para pessoas que precisam se afastar do trabalho para fazer algum tratamento foi um dos itens cortados. Este é o caso de uma empregada doméstica que foi diagnosticada com câncer e que após perícia teve o seu benefício cancelado mesmo estando em período de tratamento.