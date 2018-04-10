Pente-fino em auxílio-doença faz capixabas perderem o benefício

Os benefícios que o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) presta estão sob revisão. O auxílio-doença, por exemplo, destinado para pessoas que precisam se afastar do trabalho para fazer algum tratamento foi um dos itens cortados. Este é o caso de uma empregada doméstica que foi diagnosticada com câncer e que após perícia teve o seu benefício cancelado mesmo estando em período de tratamento.
De acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), que contemplam revisões feitas até janeiro, 1.254 foram realizadas e 996 benefícios foram retirados. Acompanhe nesta edição do CBN Cotidiano uma entrevista com o advogado do Sindicato Nacional dos Aposentados, Rafael Vasconcelos, apresenta mais detalhes sobre o pente-fino e como proceder. Confira!
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